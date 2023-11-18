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A Milli Futbol Takımı Almanya ile Özel Maçta Buluşuyor

A Milli Futbol Takımı, Berlin'de Almanya ile yapacağı özel maç için hazırlıklarını tamamladı. Maçın hakem ve takım kadroları da açıklandı.