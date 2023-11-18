A Milli Futbol Takımı Almanya ile Özel Maçta Buluşuyor
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A Milli Futbol Takımı, Berlin'de Almanya ile yapacağı özel maç için hazırlıklarını tamamladı. Maçın hakem ve takım kadroları da açıklandı.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası sağ kanattan topla buluşan Sane'nin kale önüne ortasında Havertz, topu ağlara yolladı. 1-0
11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda top yandan auta gitti.
16. dakikada Kimmich'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Sane'nin şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
32. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası sol çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın şutunda savunma topu kornere çeldi.
38. dakikada Abdülkerim'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ferdi'nin sol kanattan ceza sahasına girerek sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+2. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Kenan Yıldız, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2
Stat: Berlin Olimpiyat
Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler
Almanya: Trapp, Kimmich, Tah, Rüdiger, Henrichs, Gündoğan (K), Havertz, Wirtz, Brandt, Sane, Füllkrug
Yedekler: Blaswich, Baumann, Prömel, Hummels, Goretzka, Gnabry, Müller, Gross, Süle, Hofmann, Ducksch, Raum, Andrich
Teknik Direktör: Julian Nagelsmann
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba (Abdülkadir Ömür dk. 34), Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız
Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Berat Özdemir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yusuf Sarı, Berkan Kutlu, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Havertz (dk. 5) (Almanya), Ferdi (dk. 38), Kenan Yıldız (dk. 45+2) (Türkiye)
Sarı kart: İrfan Can Kahveci (Türkiye) - BERLİN