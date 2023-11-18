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A Milli Futbol Takımı Almanya ile Özel Maçta Buluşuyor

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A Milli Futbol Takımı, Berlin'de Almanya ile yapacağı özel maç için hazırlıklarını tamamladı. Maçın hakem ve takım kadroları da açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası sağ kanattan topla buluşan Sane'nin kale önüne ortasında Havertz, topu ağlara yolladı. 1-0

11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda top yandan auta gitti.

16. dakikada Kimmich'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Sane'nin şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

32. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası sol çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın şutunda savunma topu kornere çeldi.

38. dakikada Abdülkerim'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ferdi'nin sol kanattan ceza sahasına girerek sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Kenan Yıldız, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler

Almanya: Trapp, Kimmich, Tah, Rüdiger, Henrichs, Gündoğan (K), Havertz, Wirtz, Brandt, Sane, Füllkrug

Yedekler: Blaswich, Baumann, Prömel, Hummels, Goretzka, Gnabry, Müller, Gross, Süle, Hofmann, Ducksch, Raum, Andrich

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba (Abdülkadir Ömür dk. 34), Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız

Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Berat Özdemir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yusuf Sarı, Berkan Kutlu, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Havertz (dk. 5) (Almanya), Ferdi (dk. 38), Kenan Yıldız (dk. 45+2) (Türkiye)

Sarı kart: İrfan Can Kahveci (Türkiye) - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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