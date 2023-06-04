A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya'ya 3-2 mağlup oldu

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Edgar Zülfügarov (Azerbaycan), Burhan İlhan

Türkiye: Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Samed Güneş, Mert Matiç, Efe Bayram, (Berkay Bayraktar, Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Lagumdzija, Ahmet Tümer, Volkan Döne)

Romanya : Bela Bartha, Dumitru, Balean, Aciobanitei, Rata, Vologa, (Kantor, Iftime, Cristian Bartha, Butnaru, Calin, Diaconescu, Cherbeleata, Dinculescu)

Setler: 25-14, 21-25, 25-20, 22-25, 12-15

Süre: 116 dakika (20, 27, 28, 25, 16)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu.

Mücadeleye iyi başlayan mili takım, arka arkaya aldığı sayılarla rakip takıma nefes aldırmadı. Çekişmeli geçen ilk seti A Milliler 25-14 önde bitirdi.

İkinci sete etkili başlayan Romanya, iyi defans yaparak millilere kolay sayı imkanı tanımadı. Setin sonuna kadar iyi hücum eden Romanya, ikinci seti 21-25 önde tamamladı.

Üçüncü sette her iki takımda karşılıklı sayılar alırken, setin ortalarında Milli Takım, 2 sayı (12-10) öne geçti. 20'li sayılara gelindiğinde Milli Takım avantajı korudu ve üçüncü seti 25-20 kazandı.

Dördünce sete her iki takımda iyi başlarken, 15-15'e kadar karşılıklı sayılar alındı. Son ana kadar çekişmeli geçen dördüncü seti Romanya, 22-25 önde bitirdi.

Karar setine rakip takım çok iyi başlarken, setin ortalarına doğru farkı 5'e kadar çıkardı (7-12). Setin sonlarına doğru arayı kapatamayan A Milli Takım, final setinde rakibine 12-15 mağlup olurken maçı da 3'e 2 kaybetti.