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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'yı mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'yı mağlup etti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Milliler, Polonya etabında Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılar, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya etabında mücadele edecek. Milliler, Polonya etabında Gliwice kentinde Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

Salon: TD Place

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)

Kanada: Herr, Maar, Demyanenko, Ketrzynski, Loeppky, Howe, Currie (L) (Hofer, Elgert, Sho, Hollands (L), Young)

Türkiye: Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Murat, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Kaan, Muhammed, Beytullah (L))

Setler: 21-25, 25-17, 23-25, 25-14, 8-15

Süre: 2 saat 4 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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