A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'yı Konuk Ediyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü karşılaşmasında Danimarka ile oynayacak. Malatya'da gerçekleştirilecek müsabakada hazırlıklar tamamlandı ve salon Türk Bayrakları ile süslendi.

A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü karşılaşmasında Danimarka'yı konuk edecek. Malatya'da yarın 18.00'de oynanacak müsabaka için Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda hazırlıklar tamamlandı. 5 bin kişilik salonda tüm koltuklar Türk Bayrakları ile donatıldı. Yunan hakem Vasileios ve Azeri hakem Eldar Zulfugarov'un yöneteceği müsabakayı sporseverler hem salondan hem de salon dışına kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

A grubunda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı 6 puan ve averaj ile ikinci sırada bulunurken, rakibi Danimarka ise ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
