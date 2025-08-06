A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka ile Malatya'da Karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Malatya'da oynayacağı Danimarka karşılaşması öncesi hazırlıklar sürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Furkan Salduz, 13 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte hazırlıkların devam ettiğini, Orduzu Pınarbaşı'ndaki 5 bin kişilik spor salonunun ilk kez bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağını belirtti.

Organizasyonla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesinin sponsor olduğunu, belediyenin maç günü 2 bin forma dağıtacağını dile getiren Salduz, şöyle konuştu:

"Mili takım, 11 Ağustos'ta kente gelecek, Danimarka da aynı gün Malatya'da olacak. 12 Ağustos'ta takımlar idman yapacak, 13 Ağustos saat 18.00'de maç oynanacak. 5 bin bayrak dağıtılacak. Yaptığımız ankette 45 bin 450 kişi maçı izlemeye geleceğini belirtti. Maç günü salonun kapıları saat 15.00'te açılacak. Erken gelen salonda yerini almış olacak. Maç ücretsiz olacak, herkes o günü bekliyor. Büyükşehir Belediyesi, salonun dışına 2 dev ekran kuracak. İl dışından da çok sayıda kişi gelecek."