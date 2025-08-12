A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka ile Karşılaşmaya Hazır
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri çerçevesinde Danimarka ile Malatya'da oynayacağı dördüncü maç için hazırlıklarını tamamladı. Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'ndaki hazırlıklar sırasında salonda ve şehirde Türk bayraklarıyla süslemeler yapıldı. Karşılaşmada taraftarlar için çeşitli etkinlikler planlandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında Danimarka'yı ağırlayacağı Malatya'da hazırlıklar tamamlandı.
Karşılaşmanın oynanacağı Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda hazırlıklar biterken 5 bin kişilik salonda koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. Güldal Akşit Bulvarı da Türk bayraklarıyla donatıldı.
Yarın saat 18.00'daki karşılaşmaya taraftarlar 15.00'a alınmaya başlayacak. Karşılaşma öncesinde Malatya Büyükşehir Belediyesince 2 bin milli forma dağıtılacak.
Karşılaşma salon dışına kurulacak 2 dev ekrandan da izlenebilecek.
Kente dün gelen A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Danimarka ekibi bugün yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.