A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Filenin Efeleri, 2019 ve 2021'de CEV Avrupa Altın Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Milliler, 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Salon: Gradska Sportska Dvorana Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Roberto Boris (İtalya) Türkiye: Vahit Emre, Arslan, Yasin, Faik Samed, Adis, Efe, Volkan (L) (Mert Matic, Mirza, Yiğit, Bedirhan) Çekya: Licek, Zajicek, Indra, Galabov, Sedlacek, Bartunek, Monik (L) (Srb, Sotola, Polak, Spulak) Setler: 21-25, 22-25, 25-21, 25-27 Süre: 121 dakika (29, 29, 30, 33) - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Hırvatistan voleybol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.