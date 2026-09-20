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A Milli Erkek Tenis Takımı, Arjantin'e 3-1 yenilip Davis Kupası Play-Off'una kaldı

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A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de Arjantin'e 3-1 mağlup oldu. Arjantin'in Neuquen kentindeki sert kortta oynanan seride Türkiye, çiftlerde Arda Azkara/Yankı Erel ile bir puan alsa da 2027'de Dünya Grubu 1 Play-Off'ta mücadele edecek.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de Arjantin'e 3-1 mağlup oldu.

Arjantin'in Neuquen kentindeki Ruca Che Stadyumu'nda sert kortta oynanan Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde, Türkiye ile Arjantin arasında dün ve bugün oynanan maçlar tamamlandı.

Arjantin serisinin bugünkü çiftler karşılaşmasında A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan Arda Azkara / Yankı Erel ikilisi, Guido Andreozzi / Andres Molteni çiftini 6-4, 6-4 mağlup ederek seride skoru 2-1'e taşıdı.

Serinin dördüncü müsabakasında ise Mert Alkaya ile Francisco Cerundolo karşı karşıya geldi. Francisco Cerundolo, milli tenisçi Mert Alkaya'yı 6-1 ve 6-0'lık setlerle mağlup etti.

Organizasyonun dün oynanan ilk maçında dünya sıralamasının 23 numarası Francisco Cerundolo, milli sporcu Yankı Erel'i 6-0, 6-4 yenmişti. Yine dün yapılan serinin ikinci maçında da milli tenisçi Mert Alkaya, dünya sıralamasının 52 numarası Thiago Agustin Tirante'ye 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup olmuştu.

Bu sonuçlarla seride Arjantin'e 3-1 mağlup olan A Milli Erkek Tenis Takımı, 2027 yılında Dünya Grubu 1 Play-Off'ta mücadele edecek.

Kaynak: AA
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