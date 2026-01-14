Avrupa Sutopu Şampiyonası
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya ile karşılaştı ve maçı 20-19'luk skorla kaybetti. Belgrad'da oynanan mücadelede ilk periyodu önde tamamlayan takım, devre ve üçüncü çeyrek sonrasında geriye düştü. Milli takımın bir sonraki maçı 15 Ocak'ta Slovakya ile olacak.
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Romanya'ya 20-19 mağlup oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada oynanan maçta ay-yıldızlı takım birinci periyodu 5-4 önde geçse de devreyi 11-10 geride tamamladı. Üçüncü çeyreğini de 18-15 geride geçen milli takım, karşılaşmayı 20-19 kaybetti.
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçını 15 Ocak Perşembe günü Slovakya ile oynayacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor