Hokey: Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'daki Salon Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 5-1 mağlup oldu. Takımın tek golünü Sait Kalkan kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Avusturya ile karşılaşacak.

Heidelberg kentindeki SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye'nin tek golü 20. dakikada Sait Kalkan'dan gelirken Polonya'nın gollerini, 11 ve 12. dakikada Eryk Bembenek, 14 ve 15. dakikada Gracjan Jarzynski ile 27. dakikada Jacek Kurowski, kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki ikinci maçını SNP Dome Salonu'nda bu akşam TSİ 19.25'te Avusturya ile oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
