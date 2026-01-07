Haberler

Hokey: Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenecek olan Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda yarın Polonya ve Avusturya ile karşılaşacak.

Heidelberg kentinde 11 Ocak'a kadar devam edecek Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda ay-yıldızlı takım, SNP Dome Salonu'nda yarın TSİ 11.30'da Polonya ve TSİ 19.25'te Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkekler Hokey Takımı, şampiyonada 9 Ocak Cuma günü ise TSİ 12.00'de Portekiz ve TSİ 18.15'te Çekya ile oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
