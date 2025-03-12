Putin, Trump'ın çağrısına askeri üniforma giydiği fotoğrafla yanıt verdi

Putin, Trump'ın çağrısına bu fotoğrafla yanıt verdi
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Markette mide bulandıran olay! Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi

Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi
Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İsviçre'ye Mağlup Oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İsviçre'ye Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup maçında Diyarbakır'da İsviçre'ye 38-34 yenildi. İlk yarıyı 16-21 geride kapatan Türkiye, mücadelede bazı oyuncularını ceza nedeniyle kaybetti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 3. maçında Diyarbakır'da İsviçre'ye 38-34 mağlup oldu.

Salon: Seyrantepe

Hakemler: Ivan Pavicevic, Milos Raznatovic (Karadağ)

Türkiye : Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 6, Doruk Pehlivan 2, İlkan Keleşoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 5, Halil İbrahim Öztürk 7, Şevket Yağmuroğlu 3, Görkem Biçer 2, Alper Aydın 2, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar, Ozan Erdoğan 1, Ali Emre Babacan 3

İsviçre: Portner, Scheidiger, Lucas 4, Aellen 1, Kusio, Röthlisberger 1, Küttel 1, Maros 7, Steenaerts 6, Schelker 1, Laube 5, Sigrist 6, Zehnder 2, Willecke, Leopold, Ben Romdhane 4

İlk yarı: 16-21

İki dakika cezası alanlar: Yunus Özmusul (Türkiye), Steenaerts (İsviçre)

Kırmızı kart cezası: Doruk Pehlivan (Türkiye) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
img

Galatasaray Divan Kurulu Üyesinin sözleri olay yarattı
img

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
'Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz'

"Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz"
Trump'tan Putin'e açık açık tehdit: İstersem Rusya'yı mahvedebilirim

Rusya ile bahar kısa sürdü, Trump Putin'i açık açık tehdit etti
İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti

İşgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.