A Milli Erkek Hentbol Takımı İran'ı Yenerek Hazırlıklarına Devam Ediyor

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 31-30 kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında kampta bulunan A Milli Takım, hazırlık maçında ikinci kez İran ile karşılaştı.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 13-14 İran Milli Takımı'nın üstünlüğü ile tamamlanırken, ay-yıldızlı takım sahadan 31-30 galip ayrıldı.

Milli takım, İran ile aynı salonda yaptığı ilk hazırlık maçından 28-26 galip ayrılmıştı.