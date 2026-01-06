Haberler

Türkiye, Avrupa Hentbol Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak. Müsabaka Şumnu'da saat 16.30'da başlayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.

Şumnu kentindeki Arena'da saat 16.30'da başlayacak müsabakayı, Romanya'dan Doru Manea ve Radu Iliescu hakem ikilisi yönetecek.

Maçın rövanşı, 11 Ocak Pazar günü Ordu'da oynayacak.

Ay-yıldızlılar ön eleme turunu geçmesi durumunda 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Bulgaristan maçlarının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ali Emre Babacan, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu, Danyel Kaya, Egehan Gül, Enis Harun Hacıoğlu, Enis Yatkın, Eyüp Arda Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, Koray Ayar, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Can Adanır (Tus Ferndorf), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo) Görkem Biçer, Ozan Erdoğan, Özgür Sarak, Yunus Özmusul (Spor Toto), Eren Soycan, Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Baran Demirdelen (İstanbul Ggençlikspor) ve Tahir İlkbahar (Güneysuspor).

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti