A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç, Avusturya ve Gürcistan ile beraber 2. Grup'ta mücadele edecek. Eleme gruplarının kuraları Lizbon'da çekildi.

İspanya, Portekiz ve İsviçre'nin ortak ev sahipliği yapacağı 18. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'na katılacak 24 takımın belirleneceği eleme gruplarının kuraları çekildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan kura çekimine 32 ekip katıldı. Çekilişe 4. torbadan giren Türkiye, 2. Grup'ta Norveç, Avusturya ve Gürcistan ile eşleşti.

Takımlar, dörderli 8 gruba dağılacak ve birbirleriyle rövanş usulü karşılaşacak. Grupları ilk 2 sırada bitiren takımların yanı sıra en iyi üçüncüler kontenjanından 4 ekip de 13-30 Ocak 2028 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı kazanacak.

Eleme gruplarında karşılaşmalar, bu yılın kasım ile 2027'nin mayıs ayları arasında oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
