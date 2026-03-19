2027 IHF Dünya Hentbol Şampiyonası: Türkiye: 32 Romanya: 37

2027 IHF Dünya Hentbol Şampiyonası: Türkiye: 32 Romanya: 37
2027 IHF Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bolu'da ağırlandığı Romanya'ya 32-37 mağlup oldu. Maç öncesi büyük bir seyirci ilgisi vardı ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı da maçı izledi.

2027 IHF Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'ya 32-37 yenildi.

Bolu'da A Milli Takımlar düzeyinde ilk maç olma özelliği taşıyan müsabakaya Bolulu sporseverler büyük ilgi gösterdi. Maç öncesi bütün koltuklar Türk bayrakları ile donatıldı. Maçı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Romanya Hentbol Federasyonu Başkanı Constantin Din de izledi. Romanya ilk yarıyı 19-15 önde tamamladı. Maçı da 37-32 kazanan Romanya rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Eleme turunun 2. maçı 22 Mart Pazar günü saat 20.00'de Romanya'nın Buzau kentinde oynanacak.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Javier Alvarez, Yon Bustamante, Mihail Bashev

Türkiye: Enis Harun Hacıoğlu 5, Sadık Emre Herseklioğlu 3, Doruk Pehlivan 8, Yetkin Enis, Görkem Biçer 2, Baran Nalbantoğlu 2, Ediz Aktaş 5, Eyüp Arda Yıldız 1, Danyel Kaya 1, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Ali Emre Babacan 1, Buğra Olgun 1, Can Adanır, Koray Ayar 2, Genco İlanç

Antrenör: Oliver Roy Camino

Romanya: Denis Vere 3, Gabriel Cristian Ilie 1, Ionut Nistor 5, Tudor Botea 3, Andrei Mihalcea 3, Sorin Grigore 3, Bogdan Andrei Oancea 2, Bogdan Rusu, Andras Szasz 1, Lıvıu Caba, Lonut Stanescu, Radu Voina 1, Daniel Stanciuc 4, Andrei Buzle 8, Vasile, Andrie Dragan 3

Antrenör: George Buricea

Sarı kartlar:

2 dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu, Buğra Olgun (Türkiye), Lonut Stanescu, Andras Szasz, Sorin Grigore, Tudor Botea, Gabriel Cristian Ilie (Romanya) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı

Trump'ın İran'dan çıkmasına neden olacak iddia resmen doğrulandı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş

Liverpoollu Konate, G.Saraylı yıldızı reklam panolarına ittirmiş