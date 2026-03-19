2027 IHF Dünya Hentbol Şampiyonası: Türkiye: 32 Romanya: 37
2027 IHF Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bolu'da ağırlandığı Romanya'ya 32-37 mağlup oldu. Maç öncesi büyük bir seyirci ilgisi vardı ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı da maçı izledi.
Bolu'da A Milli Takımlar düzeyinde ilk maç olma özelliği taşıyan müsabakaya Bolulu sporseverler büyük ilgi gösterdi. Maç öncesi bütün koltuklar Türk bayrakları ile donatıldı. Maçı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Romanya Hentbol Federasyonu Başkanı Constantin Din de izledi. Romanya ilk yarıyı 19-15 önde tamamladı. Maçı da 37-32 kazanan Romanya rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Eleme turunun 2. maçı 22 Mart Pazar günü saat 20.00'de Romanya'nın Buzau kentinde oynanacak.
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Javier Alvarez, Yon Bustamante, Mihail Bashev
Türkiye: Enis Harun Hacıoğlu 5, Sadık Emre Herseklioğlu 3, Doruk Pehlivan 8, Yetkin Enis, Görkem Biçer 2, Baran Nalbantoğlu 2, Ediz Aktaş 5, Eyüp Arda Yıldız 1, Danyel Kaya 1, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Ali Emre Babacan 1, Buğra Olgun 1, Can Adanır, Koray Ayar 2, Genco İlanç
Antrenör: Oliver Roy Camino
Romanya: Denis Vere 3, Gabriel Cristian Ilie 1, Ionut Nistor 5, Tudor Botea 3, Andrei Mihalcea 3, Sorin Grigore 3, Bogdan Andrei Oancea 2, Bogdan Rusu, Andras Szasz 1, Lıvıu Caba, Lonut Stanescu, Radu Voina 1, Daniel Stanciuc 4, Andrei Buzle 8, Vasile, Andrie Dragan 3
Antrenör: George Buricea
Sarı kartlar:
2 dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu, Buğra Olgun (Türkiye), Lonut Stanescu, Andras Szasz, Sorin Grigore, Tudor Botea, Gabriel Cristian Ilie (Romanya) - BOLU