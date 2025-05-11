Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek

Düğünlerde çalınan müzikler için yeni dönem
Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar

Mahalleliyi sokağa döken öfke! Tabanca ve balyozla kovaladılar

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Almanya'ya Yenilerek Avrupa Şampiyonası Elemelerini Tamamladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Almanya'ya Yenilerek Avrupa Şampiyonası Elemelerini Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki son maçında Almanya'ya 44-26 yenildi. Takım, gruptaki 6 maçını da kaybetti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 6. ve son maçında Almanya'ya deplasmanda 44-26 yenildi.

Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-11 önde tamamlayan Almanya, karşılaşmayı da 44-26 kazandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, grupta oynadığı 6 maç da kaybetti.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Immobile'den geleceğiyle ilgili çok net açıklama

Beşiktaşlı yıldız açıkladı: Ayrılmıyorum, buradayım
Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.