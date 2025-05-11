A Milli Erkek Hentbol Takımı, Almanya'ya Yenilerek Avrupa Şampiyonası Elemelerini Tamamladı
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki son maçında Almanya'ya 44-26 yenildi. Takım, gruptaki 6 maçını da kaybetti.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 6. ve son maçında Almanya'ya deplasmanda 44-26 yenildi.
Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-11 önde tamamlayan Almanya, karşılaşmayı da 44-26 kazandı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, grupta oynadığı 6 maç da kaybetti.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor