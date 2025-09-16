Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Gümüş Madalya Töreni

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı için Türkiye Basketbol Federasyonu'nda tören düzenlendi. Törende, milli sporcular ve TBF yöneticileri bir araya geldi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı için Türkiye Basketbol Federasyonunda (TBF) tören düzenlendi.

TBF'nin açıklamasına göre Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen tören öncesinde pasta kesildi.

Organizasyona milli sporcular, teknik ekip, TBF Basketbol Spor Lisesi öğrencileri, TBF yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
