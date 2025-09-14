A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Farklı Kulüplerden Tebrik Yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinde yer alan mesajında "A Milli Erkek Basketbol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz. Ülkemize basketbolda tarihte ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynama gururu yaşatan A Milli Erkek Basketbol Takımımıza teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, tebrik mesajlarını NSosyal hesaplarından paylaştı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansla ülkemize eşsiz bir gurur yaşatarak Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı canı gönülden kutlar, kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü Riga'dan tüm dünyaya duyuran millilerimizin bu tarihi başarısında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Sizlerle gurur duyuyoruz."

Galatasaray Kulübü, "2025 FIBA EuroBasket serüveni boyunca gösterdikleri mücadeleyle bizleri gururlandıran başta Ergin Ataman ve tüm teknik ekiple birlikte 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor, "EuroBasket 2025 boyunca gösterdiği azim, mücadele ve takım ruhuyla bizlere unutulmaz bir turnuva yaşatan 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz." mesajını yayımladı.

Beşiktaş Kulübü ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında "Her şey için teşekkürler 12 Dev Adam. Bizlere çok büyük bir heyecan yaşattınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor." diyerek ay-yıldızlı ekibe teşekkür etti.