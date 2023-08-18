A Milli Erkek Basketbol Takımı İsveç'i mağlup ederek finale yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı final maçında İsveç'i 105-84'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı final maçında İsveç'i 105-84'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsveç ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk periyodu 26-19 galip kapatırken, devreye de 56-42'lik skorla önde girdi. Üçüncü periyodu da 80-57 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar maçtan da 105-84 galip ayrıldı ve turnuvada finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekipte Furkan Korkmaz 18, Alperen Şengün ile Ömer Faruk Yurtseven 16'şar sayı kaydetti. İsveç'te ise Elijah Clarance 19 sayıyla oynadı.

Milliler, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası final maçında Pazar günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF yöneticileri de takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Lorenzo Baldini, Dariusz Zapolski, Carsten Straube

Türkiye: Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Sadik Emir Kabaca, Okben Ulubey, Berk Uğurlu, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven

Başantrenör: Ergin Ataman

İsveç: Denzel Andersson, Adam Ramstedt, Nicholas Spires, Nils Fasasi, Melwin Pantzar, Tobias Sjöberg, Alagie Njie, Craig Lecesne, Hakan Gehrke, Elijah Clarance, David Hook, Villiam Adsten,

Başantrenör: Mikko Riipinen

1.Periyot: 28-13 (Türkiye lehine)

Devre: 52-22 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 80-57 (Türkiye lehine) - İSTANBUL