A Milli Erkek Basketbol Takımı, İlk Maçında Almanya'ya Yenildi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya karşısında 73-71'lik skorla mağlup oldu. Milliler, turnuvanın üçüncülük maçında Çekya-Sırbistan maçının kaybedeni ile karşılaşacak.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Almanya'ya 73-71 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 35-28 önde tamamlandı. Mücadeleyi ise 73-71 Almanya kazandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün 25 sayı - 9 ribaund - 4 asist ile, Cedi Osman ise 15 sayı – 3 ribaundla oynadı. Almanya'da Dennis Schröder 22 sayı kaydetti.

Milliler turnuvanın üçüncülük maçında Çekya- Sırbistan maçının kaybedeni ile 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
