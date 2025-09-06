A Milli Erkek Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79'luk skorla yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın sıkı geçen mücadeleyle tamamlandığı bu galibiyet, takımın başarıları arasındaki yerini aldı. Tek maçta gösterdikleri performansla Türkiye'nin umutlarını bir kez daha artırdılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor