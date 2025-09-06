Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79'luk skorla yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın sıkı geçen mücadeleyle tamamlandığı bu galibiyet, takımın başarıları arasındaki yerini aldı. Tek maçta gösterdikleri performansla Türkiye'nin umutlarını bir kez daha artırdılar.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79'luk skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü

Vatandaşlar tedirgin! Görüntü İstanbul'un göbeğinde çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.