Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Maçı izlemek üzere Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak, A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, çeyrek finalde ay-yıldızlılara başarı diledi. ?

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Açtı ağzını yumdu gözünü! Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay sözler

Açtı ağzını yumdu gözünü! Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı

Türkiye'ye karşı birlik oldular ama kablonun bir ucu yolsuzluğa çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.