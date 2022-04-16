A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörlüğüne Ergin Ataman getirildi

A Milli Erkek Basketbol Takımının başantrenörlüğüne Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, "Federasyon olarak öncelikli amacımız basketbolu tüm ülkeye yaymak. Kulüplerimizin yanı sıra milli takımımızla da dünyanın en iyileri arasında yer almaktır. Hepimizin ortak görüşü, milli takımımızın kutsal bir değer oluşudur. Bu yolculukta milli takımımıza gerek sporcu, gerek yönetici ve idareci olarak hizmet eden tüm dostlarımıza minnetlerimizi sunmak istiyorum." diye konuştu.

Ataman'a tam destek verdiklerini belirten Türkoğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönemde başantrenörümüz olan Orhun Ene'ye teşekkür ediyorum. Milli takımımız haziran ayında dünya kupası elemelerinde önemli maçlara çıkacak. Oluşturacağımız güçlü kadroyla eylül ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyoruz. Bu kritik süreçte bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak yeni bir başantrenör ile çalışma kararı aldık. Sayın Ataman'ı daha önce de çalıştırdığı milli takımımızın başına geçmesi için davet ettik. O da bizi kırmadı ve iddialı hedefleriyle bugün tekrar aramıza katılıyor. Kendisine ve takımımıza güvendiğimizi, tam destek verdiğimizi söylemek istiyorum. Anlaşmamız Türk basketboluna hayırlı olsun. Yönetim olarak, ülke milli takımımızın Avrupa ve dünya şampiyonlarında bulunması gerektiğine inanıyoruz. Yönetici olarak da bunu başarmak için doğru insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden Ergin hocanın doğru bir isim olduğuna karar verdik. Hocamıza her türlü desteği vereceğiz. İstediğimiz başarıları önümüzdeki süreçte yakalamak istiyoruz."

Anlaşmanın 2024 yılının ağustos ayına kadar olduğunu kaydeden Türkoğlu, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'a da bu süreçteki iyi niyeti nedeniyle teşekkür etti. Bugün evlilik yıldönümü olan başkan Türkoğlu ayrıca, eşinin de yıldönümünü kutladı.

Ataman: "Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefimiz şampiyonluk"

Milli takımda yeniden görev aldığı için heyecan duyduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Orhun Ene'nin ayrılmasının ardından başkanımız benimle görüştü. Milli takımda ilk aday olarak beni düşündüklerini belirttiler. Şartlarımı sordular. 'Milli takımda çalışmanın şartı olmaz, sizlerin teveccühü, güveni benim için heyecandır' diye cevap verdim. Yönetim kuruluna, başkanımıza, basketbola destek olan Bakan Kasapoğlu'na, milli takımımızın, basketbolun Türk halkının gururu olmasını isteyen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok onurlu ve gururlu bir görev. Benim gibi milli takıma dahil olacak oyuncuların da aynı heyecan içinde. Milli takımı layık olduğu yere Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda madalya hedefine götürecek coşkuyla burada yer alacağımızı belirtiyorum." diye konuştu.

Önümüzdeki turnuvalarda iddialı olduğunu söyleyen Ataman, şunları kaydetti:

"Biz sadece iyi basketbol oynamak değil bayrağımızı koruyan askerlerimizin, kanını akıtan her vatandaşımızın coşkuyla bizi takip edeceği 'Bu benim takımım. Bu takım benim için oynuyor' diyeceği bir milli takım kurmak istiyoruz. Çok güzel bir kadromuz olacak. NBA'de Türkiye'yi temsil eden genç ve iyi oyuncularımız var. Diğere Avrupa kupalarında oynayan çok iyi oyuncularımız var. Avrupa'da, dünyada Türk basketbolunu hepimiz çok iyi temsil ediyoruz ama ay-yıldız bayrağı temsil etmek; cephedeki askerlerimizi, polislerimizi, halkımızı memnun etmek bizim için büyük sorumluluk. İddialı ve her takımda iddiamı ortaya koyan bir insanım. Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda madalya almak için buradayız."

Hiçbir takımdan çekinmediklerini sözlerine ekleyen Ataman, "Haziran sonunda Beyaz Rusya ve İngiltere ile Dünya Kupası eleme maçları var. Onları kazanıp bir üst tura gitmek istiyoruz. Bu önemli bir hedef. Esas hazırlığımız 1 Eylül'deki Avrupa Şampiyonası. Ağustos'ta bunun hazırlığını yapacağız. Bu kadroya çok güveniyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Bu jenerasyonun en üst noktada olduğunu düşünüyorum. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Sırbistan, İspanya gibi ülkeler de Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ama bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefimiz şampiyonluk. Bu kadro buna layık. Herkesi bu hedefle çağıracağım kadroya. Hedef büyük ama kadro da büyük." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'teki görevini de sürdürecek olan Ataman, Avrupa Ligi ve milli maçların çakışması ile ilgili olarak bu durumun sporcuları çok zorladığını ve yetkili kurumların bir çözüm üreteceğini söyledi. Ataman, "Milli takım sahaya her zaman başında antrenörüyle çıkacaktır" dedi.

Ataman ayrıca yardımcı antrenörlerinin Hakan Demir ve Ender Aslan olacağını söyledi.