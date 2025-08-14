A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya'ya Gitti

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines DBB Süper Kupası için Almanya'ya hareket etti. Millileri, Münih Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde katılacağı turnuva için Almanya'ya gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Turkish Airlines DBB Süper Kupası'nda oynayacağı müsabakalar dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Almanya'nın Münih kentine hareket etti.

Ay-yıldızlıları, Almanya'da Münih Başkonsolosluğu Konsolosu Murat Kemaloğlu, Ataşe Hazal Can ve Başkonsolosluk Sekreteri Okan Pekdemir karşıladı.

A Milli Takım'ın Turkish Airlines DBB Süper Kupası'nda katılacağı turnuvanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Almanya-Türkiye

21.45 Sırbistan-Çekya

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Üçüncülük maçı

21.45 Final

