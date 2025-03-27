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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket 2025'te A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya,...

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket 2025'te A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile eşleşti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket 2025'te A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile eşleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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