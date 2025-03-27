A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket 2025'te A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya,...
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket 2025'te A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile eşleşti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket 2025'te A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile eşleşti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor