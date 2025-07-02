A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu
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2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın, 16 kişilik aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlılar, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına 26 Temmuz'da BGM'de başlayacak

2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 26 Temmuz Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) toplanarak turnuvanın hazırlıklarına başlayacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya ve Polonya'da düzenlenecek. Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Letonya, Çekya, Portekiz, Sırbistan ve Estonya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, grup maçlarını 27 Ağustos-3 Eylül'de Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak.

İŞTE 16 KİŞİLİK ADAY KADRO

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven

A Milli Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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