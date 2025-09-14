A Milli Basketbol Takımı'nın Final Maçı Fenerbahçe-Trabzonspor Müsabakasında İzleniyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya ile oynadığı final, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde izleniyor.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka sonrasında stat hoparlöründen taraftarlara, A Milli Basketbol Takımı'nın final maçının izleneceği için stadyumdan ayrılmamaları anonsu yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü dev ekrana yansıtılan müsabakayı tribünlerden takip etti. - İSTANBUL