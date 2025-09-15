A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman'dan Şampiyonluk Mesajı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EURO 2025'i ikincilikle tamamlamalarının ardından, "Bir gün bu takım Avrupa şampiyonu da olacak" dedi. Ataman, gönüllerin şampiyonu olduklarını bildiğini ama gerçek şampiyon da olacaklarını söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83'lik skorla kaybetti ve gümüş madalya kazandı. Şampiyonanın ardından Milliler yurda döndü. Ay-yıldızlı takımın başantrenörü Ergin Ataman, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk halkını bir araya getirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Ataman, "Bir heyecan verdik. Bu takımı finale taşıdık. Binlerce vatandaşımız Letonya Riga'da final maçında İstiklal Marşı'nı maçın başında tüm dünyaya canlı olarak izlettiler. İstiyorduk ki maçın sonunda da o marşı biz dinletelim ve o kupayı alalım. Çok da iyi oynadık. Maçın 38 dakika üstünlüğü bizdeydi. Son anda o kazanma paniği, Almanya'nın son dünya şampiyonu olmasından dolayı kaynaklanan rahatlık. Belki de spordaki bir bahtsızlık diyebiliriz. Bazen oraya gelince şansın da yanınızda olması gerekiyor. Müthiş bir turnuva geçirdik. İnanılmaz galibiyetler aldık. Sırbistan galibiyeti, yarı finaldeki Yunanistan galibiyeti de müthişti. Almanya maçını da çok iyi oynadık ama kaybettik. Kazanmaya, şampiyon olmaya alışkın bir insanım. Tarih şampiyonları yazıyor. Bir gün bu takım Avrupa şampiyonu da olacak. Şimdilik ikinci sıradayız. Almanya'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu biliyoruz ama gerçek şampiyon da olacağız"

Genç bir takıma sahip olduklarını ve ilerleyen turnuvalarda şampiyon olmayı hedeflediklerini belirten tecrübeli antrenör, "Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu biliyoruz ama gerçek şampiyon da olacağız. Buna çok yaklaştık. Son 2 dakikada bunu verdik. Gün gelecek bunu da alacağız. Türk sporu, Türk sporcusu, Türk basketbolu başarabileceğini kanıtladı. Çok genç bir takımımız var. Sertaç Şanlı 35 yaşında. Onun haricindeki kadro 3-4 sene daha böyle devam edecek. Katılanlar da olabiliriz. Önümüzde dünya şampiyonası var. Avrupa şampiyonluğunu alamadık, bakarsınız Dünya Şampiyonluğu'nu alırız. Hedefimiz her zaman devam edecek. Bize destekleri için Türk halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL