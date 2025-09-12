Haberler

A Milli Basketbol Takımı Finale Yükseldi

A Milli Basketbol Takımı Finale Yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Türkiye, pazar günü Almanya ile finale çıkacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matthew Leigh Kallio, Ademir Zurapovic, Jorge Vazquez

Yunanistan: Kostas Papanikolaou 2, Kostas Sloukas 15, Dimitrios Katsivelis, Giannoulis Larentzakis 3, Giannis Antetokounmpo 12, Alexandros Samodurov 3, Thanasis Antetokounmpo 4, Vasilis Toliopoulos, Tyler Dorsey 9, Kostas Antetokounmpo 6, Penagiotis Kalaitzakis 11, Kostas Mitoglou 3

Başantrenör: Vasileios Spanoulis

Türkiye: Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Shane Larkin 14, Furkan Korkmaz 7, Alperen Şengün

15, Ömer Yurtseven, Onuralp Bitim 6, Ercan Osmani 28, Şehmus Hazer 7, Adem Bona

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 16-26 (Türkiye)

Devre: 31-49 (Türkiye)

3. Periyot: 51-72 (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
