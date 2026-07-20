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A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasındaki yerini korudu

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FIBA dünya sıralaması güncellendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 770,6 puanla 11. sıradaki yerini korudu. ABD lider, Almanya ikinci, Sırbistan üçüncü oldu. Türkiye, 2027 Dünya Kupası elemelerinde namağlup lider olarak ikinci tura yükseldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.

FIBA'nın açıklamasına göre 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde üçüncü pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 770,6 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

Sıralamada 920,7 puanla zirvede yer alan ABD'yi 843.6 puanla Almanya, 836.6 puanla Sırbistan takip etti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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