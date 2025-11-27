Haberler

A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Tarık Biberovic, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Onuralp Bitim sakatlandı. Milliler, ikinci maçında 30 Kasım'da İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.

Son Avrupa ikincisi Türkiye, 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek'i ağırladı. Milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kurduğu ilk periyodu 29-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Bosna Hersek, farkı 1'e indirdi ve Türkiye, soyunma odası 46-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta yeniden oyunun kontrolünü eline geçiren ay-yıldızlı ekip, Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in kazandırdığı basketlerle farkı açtı ve son bölüme 67-58 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte farkı açan A Milli Takım, karşılaşmayı 93-71 kazandı.

Maçın en skoreri Tarık Biberovic

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Ay-yıldızlılarda Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14 ve Kenan Sipahi de 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Onuralp Bitim sakatlandı

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, dördüncü periyodun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Onuralp, karşılaşmanın 31. dakikasında Xavier Castaneda ile pota altında girdiği ikili mücadelede atış yaptığı esnada yerde kaldı.

Sağ ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sekerek soyunma odasına gitti.

Maçta 13 dakika 59 saniye sahada kalan Onuralp Bitim, 5 sayı üretti.

İkinci maçta rakip İsviçre

Milli takım, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci maçına 30 Kasım Pazar günü İsviçre karşısında çıkacak.

İsviçre'nin Fribourg kentinde yer alan Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.