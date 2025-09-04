A Millî Basketbol Takımı, EUROBASKET 2025'te Sırbistan'ı Yenerek Namağlup Lider Oldu

EUROBASKET 2025 A Grubu son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. 12 Dev Adam grubunu namağlup lider tamamladı.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan mücadeleye Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'iyle çıkan Milliler, ilk çeyreği 19-18 önde geçti. İkinci çeyrekte etkili bir oyun sergilemesine rağmen devre arasına 46-49 geride giren ay-yıldızlılarda, Shane Larkin'in üst üste bulduğu üçlükler dikkat çekti. Larkin, bitime 6 dakika kala Aleksa Avramovic'in savunmasına rağmen potaya sırtı dönükken kaydettiği üç sayıyla aldı.

Üçüncü periyodun son bölümünde hücumda daha doğru tercihler yapan 12 Dev Adam, bu bölümü 74-73 üstünlükle tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Ergin Ataman'ın öğrencileri parkeden 95-90 galip ayrıldı.

SON 16'DA RAKİP İSVEÇ

A Milli Takım, grup aşamasında ev sahibi Letonya'yı 93-73, Çekya'yı 92-78 ve Portekiz'i 95-54 mağlup ederek son 16 turunu garantilemişti. 4'üncü maçta Estonya'yı 84-64 yenen ay-yıldızlılar, Sırbistan galibiyetiyle 5'te 5 yaparak lider olarak son 16'ya yükseldi.

Bu sonuçla Millilerin son 16 turundaki rakibi, B Grubu'nu 4'üncü sırada tamamlayan İsveç oldu. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

İSVEÇ TARİHİNDE İLK KEZ SON 16'DA

B Grubu maçlarını Tampere'de oynayan İsveç, Almanya, Finlandiya, Litvanya ve Karadağ'a kaybederken, tek galibiyetini Büyük Britanya karşısında aldı. Son hafta Büyük Britanya'nın Karadağ'ı sürpriz şekilde mağlup etmesiyle üçlü averaj avantajını kullanan İsveç, 4'üncü sırayı elde ederek tarihinde ilk kez son 16'ya yükseldi.