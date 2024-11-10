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A Kadın Milli Takımı, FIBA 2025 EuroBasket'e Katılmayı Garanti Etti

A Kadın Milli Takımı, FIBA 2025 EuroBasket'e Katılmayı Garanti Etti
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A Kadın Milli Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovakya'yı 65-50 yenerek grubu lider tamamladı ve EuroBasket 2025'e katılmayı garantiledi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında karşılaştığı Slovakya'yı 65-50'lik skorla mağlup etti. Milliler bu sonucun ardından F Grubu'nu ilk sırada tamamlamayı ve FIBA EuroBasket 2025'e katılmayı garantiledi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Türkiye, Bratislava, GOPASS Arena'da Slovakya ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu 19-9 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 32-18 önde girdi. Diğer periyotlarda da rakibine karşı etkin oyununu sürdüren milliler salondan 65-50 galip ayrıldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlamayı garantileyen Türkiye FIBA EuroBasket 2025 biletini aldı.

A Kadın Milli Basketbol Takımı'nda Teaira McCowan 24 sayı - 13 ribaund, Alperi Onar 12 sayı - 3 asist ve Sevgi Uzun 5 sayı - 5 asist - 3 ribaund ile oynadı. Slovakya'da ise Miroslava Mistinova 11 sayı kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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