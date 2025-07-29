A Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Bormio'da Başladı

A Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Bormio'da Başladı
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A Erkek Milli Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya'nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği kamp ile hazırlıklarına başladı. Takım, kondisyon ve taktik çalışmalarına yoğunlaştı. Kamp süreci 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımı başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

Millilerimizin Bormio'daki kampı 5 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Litvanya

Turkish Airlines DBB Süper Kupa

15 Ağustos 2025 - SAP Garden

18.00 Almanya-Türkiye

16 Ağustos 2025 - SAP Garden

18.00 - 20.45 3.'lük Maçı - Final Maçı

20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena

19.30 Litvanya-Türkiye

23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Karadağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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