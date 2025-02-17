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"%99 Türk yönetecek" diyen Ahmet Çakar derbinin hakemini tahmin etti

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Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Derbiyi Mehmet Türkmen'in yöneteceğini iddia eden Çakar, "Eğer Galatasaray AZ Alkmaar'a elenirse ortalık karışacak" dedi.

Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, büyük heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

"DERBİYİ MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK"

Dev derbide düdük çalacak hakem hakkında görüş belirten Çakar, "Adımın Ahmet Çakar olduğu kadar biliyorum ki bu maçı %99 Türk hakem yönetecek. O hakem de Mehmet Türkmen. Kadıköy'deki ilk maçı Atilla Karaoğlan yönettiği için onu vermezler. Türkmen daha önce Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği karşılaşmada düdük çaldı. Fena değildi. Evet, genç ve tecrübesiz ama bu işin altından kalkabilir" dedi.

'%99 Türk yönetecek' diyen Ahmet Çakar derbinin hakemini açıkladıMehmet Türkmen

Sözlerine devam eden Çakar, "Galatasaray bu akşam, yarın veya öbür gün asla 'Biz de yabancı hakem istiyoruz' demeyecekler haklı olarak. Galatasaray'ın menfaati icabı bu maçta yabancı hakeme karşıdır. Menfaatine aykırıdır. Adalet demeçleri hikaye. Fenerbahçe de kendi çıkarını düşünüyor, Galatasaray da. İster istemez yerli hakem olursa ev sahibi ekibine yakın olacak. Deplasman takımına karşı takdir haklarını pek kullanmayacak. Fenerbahçe de bunu biliyor. Eğer Galatasaray AZ Alkmaar'a elenirse ortalık karışacak. Dursun Özbek ve yönetimi bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Yapı var yapı yabancı hakemi getirmezler cinconum sen çok yaşa!!!!!!

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