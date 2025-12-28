90. Büyük Atatürk Koşusu'nun ardından

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu'nu son yıllardaki en yüksek katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ahmet Karadağ ile Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK Müze ve Paraşüt Kulesi'nde düzenlenen ödül töreninin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, 90. Büyük Atatürk Koşusu'nun büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Son yıllardaki en yüksek katılımlı yarışın bu sene yapıldığına dikkati çeken Karadağ, "Yarışmamız çok güzel geçti. Son yıllardaki en yüksek katılımlı yarış oldu. Rekor bir katılım oldu. Yaklaşık 2 bin 100 kişi katıldı. Geçen yılın yaklaşık iki katı kadar bir katılım oldu. Ayrıca çip almamış, göğüs numarası almamış, sadece bu atmosferi yaşamak isteyen yüzlerce, hatta binin üzerinde sporcu katıldı. Katılım dışında çok ciddi bir de coşku vardı." dedi.

Karadağ, organizasyonda Türkiye'nin 81 ilinden sporcuların yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca yurt dışından, farklı ülkelerden de katılan sporcular oldu. Uluslararası bir organizasyon olmakla beraber Türkiye Atletizm Federasyonu ile diğer sponsorların verdiği maddi ödülleri, Atatürk Koşusu olması sebebiyle yabancı sporculara değil, sadece Türk sporculara destek olarak verdik. Ancak sıralamaya yabancı sporcular da girebilir dedik. Bütün kategorilerde hep Türk sporcular birinci oldu. Bundan dolayı da çok mutluyuz."

"Sporun, havacılığın olduğu her yerde Türk Hava Kurumu var"

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç ise sporun ve havacılığın olduğu her yerde THK'nin yer aldığını ve almaya devam edeceğini söyledi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünü kutladıklarını aktaran Yurtnaç, "Atatürk malum Cumhuriyetimizin banisi ve aynı zamanda Türk Hava Kurumunun da banisi. Havacılığı geliştirmek, gençlere sevdirmek ve savunma sanayisini desteklemek amacıyla 1925 yılında kuruyor ve bu sene bizim 100. kuruluş yıl dönümümüz. Bu organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile ikinci kez bir organizasyonda yer aldıklarını dile getiren Yurtnaç, "Gençlerdeki bağımlılığı yenmek ve gençleri spora alıştırmak amacıyla milletin kurumu olan Türk Hava Kurumu bu tür faaliyetlerin içerisinde. Bu yıl içerisinde İstanbul'da bir koşu düzenledik. Bu organizasyon ikincisi oldu. Federasyonumuzla bir ve beraber çalışma yürütüyoruz. Sporun, havacılığın olduğu her yerde Türk Hava Kurumu var." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtnaç, THK'nin havacılığı geliştirmek adına İzmir Selçuk, Erzincan ve Eskişehir İnönü'de hava sporlarıyla alakalı faaliyetler düzenlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Atletizm Federasyonu ile özellikle gençleri spora yönlendirme anlamında çok iyi ilişkilerimiz var. Her kuruluş yıl dönümünde beraber faaliyetler yapıyoruz. Biraz evvel ifade ettiğim gibi yıl içerisinde düzenlenen faaliyetler var. Spor zaten havacılıkla iç içe geçmiş bir faaliyet alanı. Bu çerçevede diğer federasyonlarla da beraber çalışmalar yürütüyoruz. Halkımız bu yıl yoğun ilgi gösterdi. THK Müzesi'nin ortamı da gayet güzel oldu. Spor ve sporcunun her zaman desteklenmesi gerekiyor. Her yaş grubundan kişilerin bu faaliyete katılması, spora olan güvenin ve ilginin artması bizleri de çok memnun ediyor. Tüm halkımızı THK'nin faaliyetlerine davet ediyorum. THK, milletin kurumudur ve milletin desteğiyle kurulduğu günden bugüne kadar hep ayaktadır. Çalışmalarımız aralıksız sürecek."