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Sinop'ta Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlenecek

Sinop'ta Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlenecek
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İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden tıp öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına düzenlenen uluslararası sokak basketbolu turnuvasının 9'uncusu, 16-18 Temmuz'da Sinop'ta yapılacak. 76 takımda 304 sporcu mücadele edecek.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına düzenlenen Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası'nın bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Yeni Mahalle Barış Manço Parkı'nda düzenlenen basın toplantısında, turnuvanın katılım bakımından Türkiye'nin öne çıkan sokak basketbolu organizasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Geçen yıl turnuvanın yapıldığı sahanın yenilendiğini belirten Gürbüz, gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkati çekti.

Turnuvanın her yıl gelişerek uluslararası nitelik kazandığını dile getiren Gürbüz, organizasyonun kentin sosyal ve sportif yaşamına katkı sunduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon da turnuvaya ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret ederek, sporcuların konaklaması, hakem görevlendirmeleri ve organizasyonun sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli planlamaların yapıldığını anlattı.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Mustafa Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş da turnuvanın oğlunun adını yaşatmak, temsil ettiği değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla 9 yıl önce başlatıldığını söyledi.

Organizasyonun her geçen yıl büyüyerek uluslararası boyuta ulaştığını belirten Akbaş, turnuvanın farklı şehirler ve ülkelerden sporcuları Sinop'ta buluşturduğunu, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkardığını kaydetti.

Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası, 16-18 Temmuz tarihlerinde Yeni Mahalle Barış Manço Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Turnuvada 42'si kadın, 34'ü erkek olmak üzere 76 takımda 304 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
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