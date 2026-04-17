Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan çocukların katıldığı Türkiye Badminton Şampiyonası, Konya'da 19 Nisan'a kadar devam edecek.

"Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" Konya'da başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan, çok sayıda farklı şehirden gelen çocukların katıldığı şampiyona, 19 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Şampiyonaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, Bakım Sonrası Daire Başkanı Ayşe Türkay Aldemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar katıldı.

Etkinlik, çocukların psikososyal, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, arkadaşlık ilişkisi kurmalarına ve etkileşimde bulunmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Kaynak: AA / Basir Gülüm
