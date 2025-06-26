9. Sporun Devleri Buluşuyor Töreni Ankara'da Gerçekleşti

9. Sporun Devleri Buluşuyor Töreni Ankara'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke TV'nin düzenlediği '9. Sporun Devleri Buluşuyor' ödül töreni, Ankara'da yapıldı. Törende sporcular ve spor dünyasından birçok önemli isim bir araya gelirken, Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Erkan Tiryaki 'Yılın Gazetecisi' ödülünü aldı.

Ülke Tv'nin geleneksel olarak düzenlediği "9. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni, Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Törende Anadolu Ajansı (AA) Spor Muhabiri Erkan Tiryaki "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü. Tiryaki'ye ödülü, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman tarafından takdim edildi.

Ülke Tv"9. Spor ve Spor Ödülleri" gecesinde, spora katkıda bulunan siyaset, iş ve spor camiasından isimler ödüllerini aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor

8.5 milyon euro maaşı bırakıp 850 bin euro'ya imza attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi

Kenan'ın asisti Juventus'a yetmedi! 7 gollü muhteşem maç
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.