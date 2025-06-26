9. Sporun Devleri Buluşuyor Töreni Ankara'da Gerçekleşti
Ülke TV'nin düzenlediği '9. Sporun Devleri Buluşuyor' ödül töreni, Ankara'da yapıldı. Törende sporcular ve spor dünyasından birçok önemli isim bir araya gelirken, Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Erkan Tiryaki 'Yılın Gazetecisi' ödülünü aldı.
Ülke Tv'nin geleneksel olarak düzenlediği "9. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni, Ankara'da yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
Törende Anadolu Ajansı (AA) Spor Muhabiri Erkan Tiryaki "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü. Tiryaki'ye ödülü, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman tarafından takdim edildi.
Ülke Tv"9. Spor ve Spor Ödülleri" gecesinde, spora katkıda bulunan siyaset, iş ve spor camiasından isimler ödüllerini aldı.