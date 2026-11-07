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9 maçta 18 puanla 2. sıradaki Eskişehirspor, Kepezspor maçından galibiyet bekliyor

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9 maçta 18 puanla 2. sıradaki Eskişehirspor, Kepezspor maçından galibiyet bekliyor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 9 maçta 18 puanla 2. sıradaki Eskişehirspor, 10. haftada Kepezspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 8 puanla 12. sıradaki Antalya temsilcisi karşısında galibiyet hedefleyen siyah-kırmızılı ekip, maç saatini bekliyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. mücadelesinin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, taktik ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda paslaşma ve çift kale maçla sona erdi.

Grupta geride kalan 9 maçta topladığı 18 puanla 2. sırada yer alan Eskişehirspor, 8 puanla 12. basamakta bulunan Antalya temsilcisi Kepezspor karşısında galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-kırmızılı ekip, maç saatini beklemeye geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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