84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı

84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı
Güncelleme:
84 yaşındaki Amerikalı yazar Martha Stewart, İngiliz futbol takımı Swansea City'nin azınlık hissesini satın aldı. Stewart'a hisseleri satın alma konusunda yakın arkadaşı olan şarkıcı Snoop Dogg tavsiyeci oldu.

  • Martha Stewart, Swansea City futbol takımının azınlık hissesini satın aldı.
  • Martha Stewart'ın hisse satın alma konusunda Snoop Dogg'un tavsiye ettiği belirtildi.
  • Martha Stewart'ın sık sık Swansea City'nin maçlarını izlemeye geldiği aktarıldı.

84 yaşındaki Amerikalı yazar ve televizyoncu Martha Stewart'tan çok konuşulacak bir yatırım hamlesi geldi.

SWENSEA CITY'NİN AZINLIK HİSSESİNİ SATIN ALDI

ABD'nin sıfırdan ilk milyarder kadını olarak tarihe geçen ve yaşantısı boyunca birçok kitap yazan, daha sonrasında da dergi ve televizyon programları çeken Martha Stewart, Championship'te mücadele eden İngiliz futbol takımı Swansea City'nin azınlık hissesini satın aldı.

SNOOP DOGG TAVSİYE ETTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Stewart'a hisseleri satın alma konusunda yakın arkadaşı olan şarkıcı Snoop Dogg'un tavsiyeci olduğu belirtildi. Ünlü yazarın sık sık Swansea City'nin maçlarını izlemeye geldiği ve kulübün tarihine aşık olduğu aktarıldı.

84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
