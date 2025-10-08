Haberler

800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta

Güncelleme:
İsveç'in Baltık Denizi kıyısında bulunan 800 kişilik Hallevik köyünün futbol takımı Mjallby, 20 Ekim'deki Göteborg deplasmanında galibiyet alması durumunda ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynama şansı elde edecek olan Mjallby, 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

63 PUANDALAR

Mjallby, İsveç'in 16 takımlı liginde 26 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 63 puan topladı. Lider Mjallby ile 52 puanı bulunan en yakın takipçisi Hammarby arasında son 4 hafta öncesinde 11 puan fark bulunuyor.

1 GALİBİYET YETİYOR

Son 4 haftada yalnızca bir galibiyet alması durumunda şampiyonluğuna ulaşacak Mjallby, lig ikincisi Hammarby'nin bir sonraki lig maçında galibiyet alamaması durumunda da yine şampiyonluğunu ilan edecek.

TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA KUPASI MAÇINA ÇIKACAK

Mjallby, şampiyon olması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
