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8. Uludağ Performans Tırmanışı Bisiklet Yarışı

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Bu yıl 3 Ağustos tarihinde Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle 8'incisi düzenlenecek Uludağ Performans Tırmanışı Bisiklet Yarışı'na 50 farklı ilden yaklaşık 1000 lisanslı bisiklet sporcusu katılacak.

İSTANBUL,

Bu yıl 3 Ağustos tarihinde Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle 8'incisi düzenlenecek Uludağ Performans Tırmanışı Bisiklet Yarışı'na 50 farklı ilden yaklaşık 1000 lisanslı bisiklet sporcusu katılacak.

Temelleri 2010 yılında farklı illerde yaşayan 16 bisiklet sporcusu arkadaşın Uludağ'da performans antermanı yapmasıyla başlayan etkinlik "Uludağ Performans Tırmanışı" ismini aldı. İlerleyen yıllarda düzenlenen etkinliklerde katılımcı sayısı katlanarak arttı ve bisiklet sporcularının performasını en üst seviyeye taşıyarak rekabet ortamı yarattı.

Etkinlik sayesinde çeşitli illerden gelen amatör bisiklet sporcularına Bursa'nın tarihi ve Uludağ'ın doğal güzelliklerini tanıtılmakta, doğanın içerisinde profesyonel bisiklet sporcuları ile birlikte pedal çevirme fırsatı yakalamakta.

3 Ağustos Cumartesi günü saat 08: 30'da başlayacak olan yarış, Eker Meydan'dan start alacak ve 61,5 kilometre mesafede 2.314 metre yükseklikteki parkurda kıyasıya mücadele olacak.

Yarış, profesyonel ve amatör olmak üzere toplam 16 ayrı kategoride koşulacak.

Kendi kategorisinde kürsü alma fırsatı yakalayan sporculara çeşitli hediyeler verilecek. Ayrıca Uludağ Performans Tırmanışı etkinliğinde yarışı tamamlayan sporculara yüzde yüz geri dönüştürülmüş atıklardan imal edilmiş anı madalyası verilecek. Yarışı kendi kategorisinde lider olarak tamamlayan sporculara ise Bursa'nın renklerinden oluşan puantiyeli liderlik forması verilerek bir sonraki yıl geleneksel olarak bu forma ile yarışması istenecek.

Uludağ Performans Tırmanışı her yıl Türkiye bisiklet tarihinin geçmişte büyük başarılarına imza atmış bisiklet sporcularına ithaf edilmekte. 3 Ağustos 2024'de start alacak yarış, bu yıl içerisinde kaybettiğimiz Eski Milli Bisiklet Sporcusu Feridun Tezbaşaran'a ithafen gerçekleşecek.

8. Uludağ Performans Tırmanışı bisiklet yarışı, profesyonel ve amatör bisiklet sporcularına Bursa - Uludağ'ın doğal güzellikleri içerisinde kıyasıya bir yarış ve unutulmaz anılar sunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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