8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda 17 ülkeden 1300 sporcu katılımıyla yapılan şampiyona, taolu, sanda ve light sanda branşlarındaki karşılaşmalarla devam etti.

Çekişmeli müsabakalar, seyircilerden alkış aldı.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış

3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili kahreden detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.