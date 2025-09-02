77. TED Open-İstanbul Challenger Turnuvası Başlıyor

77. TED Open-İstanbul Challenger, 1-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenleniyor. Organizasyonun finali 7 Eylül Pazar günü yapılacak olup, final öncesinde dünyaca ünlü tenisçi Mansour Bahrami, özel bir gösteri maçı oynayacak. Final maçının ardından düzenlenecek ödül töreniyle turnuva sona erecek.

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen turnuva, Türkiye'nin en eski uluslararası spor etkinliği olma özelliğini taşıyor. Bu yıl turnuvada yer alan Türk tenisçiler Çağan Efe Tüfekçi, Mert Alkaya, Gökberk Sarıtaş, Bora Şengül, Arda Azkara, S.Mert Özdemir, Mert Naci Türker, Kaya Arınç ve Koray Kırcı'nın yanı sıra dünya sıralamasından seçkin raketler de korta çıkacak.

Turnuva açılışı basın toplantısıyla duyuruldu

Turnuvanın geleneksel açılış basın toplantısı İstanbul Maslak'ta bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve turnuvada mücadele eden tenisçi Koray Kırcı katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "1946 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleşen İstanbul Challanger yalnız ülkemizin değil, dünya tenisinin de en köklü turnuvalarında bir tanesi. İstanbul Challanger'ın dünya genelinde kesintisiz gerçekleşen ve gelenekselleşen toplam 9 ATP Challanger turnuvası arasında yer alıyor olması bu organizasyonun istikrarını ve kalitesini de gösteriyor. Turnuvanın Türk tenisi için önemli bir organizasyon olmasının ötesinde aynı zamanda Türk tenisçileri için de kariyerlerinde önemli bir sıçrama tahtası niteliğinde. Bu turnuvada ev sahibi olduğumuz için sporcularımıza wild card ile doğrudan katılım hakkı verebiliyoruz. Dünya sıralamasında yukarı basamaklara ulaşmadan erişemeyecekleri bu seviyedeki bir organizasyonda korta çıkmaları gençlerimizin tenisteki gelişimi açısından çok büyük önem taşıyor ve bu çok önemli bir fırsat. Bu yıl mücadele edecek 9 sporcumuzun bu prestijli turnuvada korta çıkıyor olması; onların puan toplayarak dünya sıralamasında yükselmelerini de sağlayacak. Güçlü rakiplerle karşılaşmak onların hem oyun becerilerini geliştirecek hem de kendilerini gösterme fırsatı sunacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL