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74 Yaşındaki 'Süper Babaanne' Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

74 Yaşındaki 'Süper Babaanne' Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
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Ordu'da 'Süper Babaanne' olarak tanınan 74 yaşındaki Sevgican Yalçın, Estonya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda 61 yaş üstü kategorisinde Avrupa 3'üncüsü oldu.

ORDU'da 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın (74), 16-17 Nisan tarihleri arasında Estonya'da düzenlenen 'Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu.

Kentte 'Tekvandonun Süper Babaannesi' olarak tanınan ve ilerleyen yaşına rağmen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam eden Sevgican Yalçın, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda 61 yaş üstü kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. Gümüş madalyayı son saniyelerde kaybeden 'Süper Babaanne' lakaplı Yalçın, Avrupa 3'üncülüğü elde ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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