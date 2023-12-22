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7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önce ettiği lafları konuşuyor

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Süper Lig devi Beşiktaş, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Çalımbay'ın aylar önce "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım" şeklindeki sözleri gündem oldu. Çalımbay, Beşiktaş'ın başında sadece 7 maç kalabildi. Büyük umutlarla siyah-beyazlılara imza atan başarılı teknik adamın ayrılışı, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Alanyapor mağlubiyetinin ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından Rıza Çalımbay'ın aylar önce söylediği sözler gündem oldu.

"50 TANE KUPA ALIRIM"

Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını söyleyen Çalımbay, " Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir. Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar" demişti.

7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önce ettiği lafları konuşuyor

7 MAÇ SONRA YOLLAR AYRILDI

Büyük umutlarla siyah-beyazlılara imza atan başarılı teknik adam, Beşiktaş'ın başında sadece 7 maç kalabildi.

7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önce ettiği lafları konuşuyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Rıza Çalımbay Beşiktaş 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Beşiktaş için bu sene zaten bitmişti Rıza Hoca sadece sene sonuna kadar antrenman yaptıracaktı, yeni gelende sezon sonu bırakacak zaten.

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