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7 Eylül Turgutlu 1984'te Teknik Heyet Değişikliği

7 Eylül Turgutlu 1984'te Teknik Heyet Değişikliği
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta zorlu bir başlangıç yapan 7 Eylül Turgutlu, teknik direktör Ömer Kaplan'ın istifasının ardından Eray Gülay'ı yeni teknik direktör olarak atadı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak son sıraya demir atan 7 Eylül Turgutlu 1984'te teknik heyet değişimi yaşandı.

Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Ömer Kaplan, takımın kan değişikliğine gitmesi gerektiğini belirterek istifa ederken, başkan Gökhan Akın takımı geçen sezonun son haftalarında teknik direktörlük görevine getirilen Eray Gülay'a emanet etti. Gülay kulüpte son olarak gençlik geliştirme teknik sorumlusu olarak çalışıyordu.

Genç teknik adam takımın başındaki ilk antrenmanına da çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ömer Kaplan 3-sayfa Futbol Gülay Eylül Spor

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