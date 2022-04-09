68 Aksaray Belediyespor: 0-0 - Haberler

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68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Spor
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68 Aksaray Belediyespor: 0-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Kızılcabölükspor, iç sahada 68 Aksaray Belediyespor'la golsüz berabere kaldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Kızılcabölükspor, iç sahada 68 Aksaray Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda oynanan maçta Kızılcabölükspor, kaleci Muzaffer'in henüz 6'ncı dakikada kırmızı kart görmesiyle oyanan büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Bu skorla Kızılcabölük ligde son 6 haftaya 31 puanla düşme hattında girdi.


68 Aksaray Belediyespor: 0-0

68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Aksaray, Spor, Haberler

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